HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı arasında kritik görüşme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Görgü tanığı dehşet anını anlattı Görgü tanığı dehşet anını anlattı
2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
MHP'den 'Tokmak Bahçeli'nin elinde' ifadesine sert tepki

MHP'den 'Tokmak Bahçeli'nin elinde' ifadesine sert tepki

Antalya'da 'yasak aşk' iddasıyla cinayet! Görgü tanığı dehşet anını anlattı

Görgü tanığı dehşet anını anlattı

İkra Nur Tirsi’nin babası konuştu! 'Kızımın kaçırıldığından şüpheleniyorum'

Kayıp İkra Nur'un babasından endişelendiren açıklama

Herkes bu olayı konuşuyordu! Açıklama geldi: İş Müge Anlı'ya gitmeden olayı çözdük

Açıklama geldi: İş Müge Anlı'ya gitmeden olayı çözdük

22 yaşındaki Huri İpek Yıldırım'dan acı haber

22 yaşındaki Huri İpek Yıldırım'dan acı haber

Afyonkarahisar'da dev mantar görenleri şaşkına uğrattı

Gören şaşkına dönüyor: İlk defa böylesini buldum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.