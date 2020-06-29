Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı arasında kritik görüşme

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "G\u00f6r\u00fc\u015fmede, iki \u00fclke aras\u0131ndaki i\u015f birli\u011fini geli\u015ftirecek ve ili\u015fkileri g\u00fc\u00e7lendirecek ad\u0131mlar ele al\u0131nm\u0131\u015f, b\u00f6lgesel meseleler de\u011ferlendirilmi\u015ftir" denildi.\nKaynak: DHA\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Kiloya de\u011fil, Vina'ya bak\u0131n' G\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 deh\u015fet an\u0131n\u0131 anlatt\u01312020 AUZEF ders ge\u00e7me notu nedir? AUZEF not hesaplama!