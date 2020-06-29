Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı arasında kritik görüşme

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA





