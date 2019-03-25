HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 25.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

İHA Seçim Özel Yayını'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş ise Twitter'dan yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı seçim özel programında yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mansur Yavaş'la ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun gelecekte bu işi çok daha farklı ele alması gerek. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT

Erdoğan'ın bu sözlerine Mansur Yavaş ise Twitter'dan yanıt verdi.

Yavaş, “Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarınca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır” ifadelerini paylaştı.

mansuryvaş

İşte dünyanın konuştuğu polis! İşte dünyanın konuştuğu polis!
Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklamasıErdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması
Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladıSeçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

AK Parti seçim ofisine saldırı!

AK Parti seçim ofisine saldırı!

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Ekrem İmamoğlu seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Kılıçdaroğlu, Maltepe’de tapu dağıttı

Kılıçdaroğlu, Maltepe’de tapu dağıttı

Seçime bir hafta kala istifa şoku!

Seçime bir hafta kala istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.