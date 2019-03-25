Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı seçim özel programında yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mansur Yavaş'la ilgili de konuştu.

Erdoğan, "Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun gelecekte bu işi çok daha farklı ele alması gerek. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT



Erdoğan'ın bu sözlerine Mansur Yavaş ise Twitter'dan yanıt verdi.

Yavaş, “Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarınca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır” ifadelerini paylaştı.





