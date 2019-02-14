HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O kurul yeniden kuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 04:17 | Son Güncelleme

Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yeniden oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O kurul yeniden kuruldu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturulduğu belirtildi.

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kuruluna, Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde Sağlık Bakanı başkanlık edecek.

Yüksek Kurulun oluşturacağı strateji ve eylem planları çerçevesinde görev icra etmek üzere Sağlık Bakanının teklifi üzerine Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Ayrıca Yüksek Kurul tarafından ihtiyaç halinde çalışma grupları oluşturulabilecek.

Yüksek Kurul, kurul ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Sağlık Bakanlığınca 6 aylık periyotlarla ilerleme raporları hazırlanarak Yüksek Kurulun değerlendirmesine sunulacak.

Yapılan değerlendirmeler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar Yüksek Kurul Başkanınca yıllık faaliyet raporu olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Kurullar tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacak, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilecek. (AA)

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...


Ünlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlarÜnlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlar
Silivri'de metruk bina alev alev yandıSilivri'de metruk bina alev alev yandı
2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu uyuşturucu alkol tütün teknoloji bağımlılığı kumar

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.