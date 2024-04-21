Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan dikkat çeken açıklama: "Büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 2012'de başbakanlığı döneminde gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez yarın gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin başlıca gündemi terörle mücadele olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'ın yanı sıra Erbil'i de ziyaret edecek.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkilerine yansımaları ve ziyaretten beklentileri değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti için hazırlıklara yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirten Avvadi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Irak-Türkiye ilişkilerinde önemli ve niteliksel bir sıçrama yaşanacak." dedi.

Avvadi, Erdoğan'ın Bağdat temaslarında masada olacak "su meselesi, Kalkınma Yolu Projesi, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımları" konularına ilişkin ortak komisyonların çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİ IRAK VE TÜRKİYE'DİR"

"Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak." diyen Avvadi, "Türkiye, su yönetimi ve suyu değerlendirme konusunda dünyadaki başarılı ülkelerden biri ve bu alanda büyük tecrübeye sahiptir. Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak." ifadelerini kullandı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" olarak tanımladığını anımsatan Avvadi, şunları kaydetti:

"Onlara (PKK) Irak'ta Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde 'mülteci' statüsü verilecek ve hiçbir parti veya siyasi faaliyetleri olmayacak. Bu, hemen hemen Irak ve İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasına benzer bir şekilde olacak."

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki Irak ve Türkiye ortaklığına vurgu yapan Avvadi, bu projenin Erdoğan'ın Irak ziyaretinin en önemli ayağını oluşturduğunu söyledi.

Avvadi, "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Irak petrolünün yeniden Türkiye'ye ihracatı meselesinin Türkiye tarafından çözüme kavuştuğunu aktaran Avvadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petrol ihracatı meselesi Bağdat merkezi hükümetiyle Kürdistan Bölgesel Hükümeti (IKBY) arasında bir meseleye dönüştü. Esasen bu konudaki gecikme, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihracatı konusunda orada faaliyet gösteren şirketlerle imzaladığı anlaşmalardan kaynaklanıyor. Bu şirketlerin artık Irak Federal Petrol Bakanlığı ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile müzakere aşamasına geçmesi gerekiyor. Petrol Bakanlığının da kendisine ait yasalarının yanı sıra Anayasa'ya karşı sorumluluğu söz konusu. Bu konu, Başbakan Sudani'nin Washington ziyareti sırasında genişçe tartışıldı."

"ORTAK TİCARET HACMİ ARTACAK"

Öte yandan Irak Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Riyad Fahir el-Haşimi de Türkiye ile mevcut ticaret hacminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretiyle artabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında iki ülke arasında "ortak ticaret komisyonu" kurulması için anlaşma imzalanacağını kaydeden Haşimi, şöyle konuştu:

"Irak ile Türkiye arasındaki ortak ticaret hacmi şuan yaklaşık 16 milyar dolar. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası oluşacak pazara göre artabilecek." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





