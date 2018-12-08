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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yapısına yönelik, "Dünya 5’ten büyüktür" sözleri, 12’nci sınıfların 'Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi' ders kitabına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ve daha sonra katıldığı çeşitli toplantılarda BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirmiş, sadece 5 daimi üyenin veto hakkı bulunmasına tepki göstererek, bu durumun BM'yi etkisiz hale getirdiğini söylemişti. Erdoğan, yeni karar mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Dünya 5’ten büyüktür" demişti.

FOTOĞRAFI DA KİTABA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda eleştirdiği BM'nin yapısı, 12'nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan 'Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi' kitabına girdi. Kitabın 79’uncu sayfasında, ‘Kuruluşundan Günümüze BM' konulu bölümde, BM'nin kuruluşu, yapısı, sorumlulukları, hedefleri anlatıldı. Kitapta, barışı ve uluslararası güvenliği sağlamakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi'nin, 5 daimi üye ve Genel Kurul tarafından 2 sene için seçilen 10 üyeden oluştuğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Daimi üyelerden her biri veto hakkına sahip olup, sadece kendi vetolarıyla Güvenlik Konseyi’nin aldığı bütün kararları dondurabilir. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı BM’nin işlerliği azalmıştır. Daimi üyelerin veto hakkını kullanması, Güvenlik Konseyi’ni etkisiz bırakmıştır. BM’nin soğuk savaş sonrası müdahalede bulunmadığı Bosna Hersek, Somali ve Irak olayları, BM’ye yönelik olumsuz değerlendirmelere yol açmıştır."

BM'nin yapısına yönelik bu eleştirilerin ardından, "Teşkilatın kendi içindeki adil olmayan yapılanması ve dünyada yaşanan olaylar karşısındaki yetersizlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5’ten büyüktür' sözüyle sembolleşmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu'nda konuşurken çekilen fotoğrafına da kitapta aynı sayfada yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya 5'ten büyüktür

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
PARALARI SIFIRLADIMM..BABACIĞIM...?!!..
ne guzel iste genclerimiz de bu carpık yapıyı tanısınlar..
Dünya 5'ten Türkiye'de Erdoğan'dan büyüktür.
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