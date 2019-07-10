Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015fen kabulde, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar ve Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (M\u0130T) Ba\u015fkan\u0131 Hakan Fidan da haz\u0131r bulundu.PARTNER\u0130\u015fte \u015fi\u015fe kapa\u011f\u0131 a\u00e7ma ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan \u00fcnl\u00fcler!CHP'li \u00d6ztrak: T\u00fcrkiye'de herkesin parti kurma hakk\u0131 vard\u0131r\u0130BB Ba\u015fkan\u0131 \u0130mamo\u011flu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?