HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruzİYİ Parti'li Ağıralioğlu: Asgari ücretlilere makul bir iyileştirme bekliyoruz
Cezayir’de eski liderlere yönelik yolsuzluk davası başladıCezayir’de eski liderlere yönelik yolsuzluk davası başladı
1/

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Bahçeli: Af yasası ile ilgili kanun teklifimizi beklemeye aldık

Bahçeli'den 'af teklifi' ile ilgili flaş karar: Beklemeye aldık

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni Orta Asya'ya dayanıyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO açıklaması

Zirve sürerken flaş NATO mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda 'veto' tartışması! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Meclis yine karıştı! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Fahrettin Altun: NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeli

Cumhurbaşkanlığından NATO açıklaması! 'Üzerinize düşeni yapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.