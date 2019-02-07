Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Gaiani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Massimo Gaiani’nin büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminden sonra tören sona erdi.
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