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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahta'ya seslendi: Siz ne güzel insanlarsınız

08.02.2024 17:09 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da iki programa katıldıktan sonra Kahta'ya geçti. "Geçen sene Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. İlk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştim." diyen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, 2. turda yüzde 81.5 ile rekor bir oy oranı ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahta'ya seslendi: Siz ne güzel insanlarsınız

6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü haftasında deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk önce Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı ardından da Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahta'da açıklamaları ise şu şekildeydi;

Geçen sene Kahtalı kardeşlerime söz vermiştim. İlk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağız demiştim. Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, 2. turda yüzde 81.5 ile rekor bir oy oranı ile bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. 31 Mart seçimlerinde Kahta bu defa sandıkları patlatacak, ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. 31 Mart'a hazır mıyız? Bir devlet adamı için milletin teveccühünden daha iyi bir şeref payesi olur mu? Omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Bugüne kadar emanetinize halel getirmedik.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahta Recep Tayyip Erdoğan
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