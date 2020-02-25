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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı (FOX TV muhabirine tepki gösterdi)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da iki şehidimizin olduğunu duyurdu. Basın toplantısına ise FOX TV muhabirinin sorusu damga vurdu. Erdoğan, muhabire tepki göstererek "FOX önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı (FOX TV muhabirine tepki gösterdi)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek ''Sayın Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak sözkonusu değil'' dedi.

FOX TV MUHABİRİNİN SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Basın toplantısında söz alan FOX TV muhabiri Barış Kaya, Libya'daki şehit sayısıyla ilgili Erdoğan'ın "Birkaç şehidimiz var" açıklamalarına muhalefetin tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Bu konuya cevabınız nedir?" diye sordu. Kaya'nın sorusuna tepki gösteren Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın. Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor" dedi.

ERDOGAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ülkemizin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımlarına baktığımız zaman 11 milyar doları buluyor. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının bu yıl sonuna kadar 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz.

PUTİN İLE 'İDLİB' GÖRÜŞMESİ

Şu anda Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Libya ayağında da malum Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya'nın da orada 2500 kişilik bir kuvveti var. Bunun dışında Hafter'e başka yerlerden değişik destekler var. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz.

Rusya rejime en üst düzeyden destek veriyor. Hava kuvvetleri destek veriyor. Her ne kadar inkar etselerde tespitlerimiz var. Bütün tacizler, sınırımıza olan yüklenmeleri neyle açıklayacağız. Bunlara eli bağlı mı duracağız. 4 milyon Suriyeli şu an bizim ülkemizde. Avrupa'nın hiç vicdani bir yardımı, desteği yok. Bunları ben sayın Putin ile paylaştım.

'PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'

Rus heyeti yarın ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. 5 Mart'ta en kötü ihtimalle Putin ile bir görüşmemiz olacak yüz yüze.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

İran'dan bir virüsün sıçraması, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Biz şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Bu Irak olur, İtalya olur bütün önlem ve tedbirlerimizi alacağız.

LİBYA'DAKİ ŞEHİTLER

(Erdoğan'ın 'Birkaç tane şehidimiz var' açıklamasına muhalefet tepki göstermişti)

FOX önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın. Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor. Rakam da veririm, sayı olarak belirttiğiniz gibi de ifade edebilirim. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. 'Gidin Esed'le görüşün' diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya. Bay Kemal kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendine sakla. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı Azerbaycan Fox TV muhabir şehit Libya

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