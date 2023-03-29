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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

29.03.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

'MERHABA ASKER' DİYEREK SELAMLADI

Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

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Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti. (AA)

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