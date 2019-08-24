Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Bugün resmen hizmete açtığımız bu konaklar, şehrimize ve ülkemize yakışan eserler oldu.
Konutuyla, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla hocalarımızı burada ağırlayacağız.
Bugün Çaykur'un çay paketleme fabrikasının açılışını yapıyoruz.
Yükseköğretim yurt kapasitemiz 5 bini buldu. Sporun her branşı için pek çok tesisi faaliyete geçirdik.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Rize'ye şehir hastanesi yapacağız.
Rize'de 800 yataklı şehir hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor.
Havalimanıyla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptık, 1,5 yıl içinde bitirip hizmetinize sunacağız.
Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın mücadelesini veriyor.
CHP'nin başındaki zat hep başka yolda gidiyor. Ülkemizin yanında değil karşımızda saf tutuyor.
Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak, husumet çemberinin yanında yer aldı. Kuru gürültüye pabuç bırakmadık.
Araştırma ve sondaj gemilerimiz bölgede belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'nin başındaki zat istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Terör örgütlerinin temsilcileriyle düşüp kalkmaktan bunların gözleri de kör olmuş.
-Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayan Belediye başkanlarının durumu var. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır. Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkumdur.
İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız.