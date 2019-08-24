Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

CHP'nin başındaki zat hep başka yolda gidiyor. Ülkemizin yanında değil karşımızda saf tutuyor.

Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın mücadelesini veriyor.

Rize'de 800 yataklı şehir hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor.

Yükseköğretim yurt kapasitemiz 5 bini buldu. Sporun her branşı için pek çok tesisi faaliyete geçirdik.

Konutuyla, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla hocalarımızı burada ağırlayacağız.

Bugün resmen hizmete açtığımız bu konaklar, şehrimize ve ülkemize yakışan eserler oldu.

CHP'nin başındaki zat istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Terör örgütlerinin temsilcileriyle düşüp kalkmaktan bunların gözleri de kör olmuş.

İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.

-Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayan Belediye başkanlarının durumu var. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacaktır. Belediyeleri hizmet dışında kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkumdur.