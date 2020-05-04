Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Türkiye’de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı yapacağı açıklamalara döndü! Gündemde cevabı merak edilen pek çok soru bulunuyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi, YKS ile LGS ertelenecek mi, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı’mda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Bu soruların cevaplanmasının beklendiği kabine toplantısı saat kaçta?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısı saat 15.10 başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN TERSİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar için de belirli bir esneme olup olmayacağı merak konusu olurken; toplantıda bir tersine sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının görüşülmesi bekleniyor. Yani sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sadece 65 yaş üstüne belli bir miktar izin verilmesi gibi.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI İÇİN 4'ER GÜNLÜK KISITLAMA

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı içinse 4'er günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde.

LGS İLE YKS ERTELENECEK Mİ?

2020 yılının LGS ve YKS sınavları da yaklaşıyor. Koronavirüs salgının durumuna göre bu sınavların ertelenmesinin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

