Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız (2)

TEŞKİLAT YEMEĞİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il teşkilatının düzenlediği yemeğe katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen yemekte kürsüye çıkarak partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de kendisinin akademisyenleri öldürdüğü yönündeki iddiaların yer aldığı reklamlar yapıldığını belirterek, "Dün ya da evvelsi gün. İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu akademisyen, hiç böyle bir şeyi ben kendim bile görmedim, duymadım bilmiyorum ama dünya zalim ve hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki, evet ne söyleyeceğimizi biliyorsunuz; zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

Belediyecilik anlayışlarının halka hizmetin hakka hizmet olduğunu belirten Erdoğan, halkın hizmet edene yüz çevirmediğini bunun için AK Parti'nin kuruluşundan itibaren güçlenerek ve istikrarını kaybetmeden yoluna devam ettiğini kaydetti.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ' DİYENLER YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "'Cumhuriyet'le beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyenler yerlerde sürünüyor, görüyorsunuz. Çünkü onlar bugüne kadar Atatürk'ü istismar etmekten başka bir şey yapmadılar. Atatürk zaten sağ olsaydı herhalde bugün onları hesaba çekerdi" diye konuştu.

Seçim sürecinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde sürdürülmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte önlerine çıkarılacak engel ve gerilimlere karşı partilileri uyararak şöyle konuştu:

"Atalarımız ne demiş; 'Görünen köy kılavuz istemez.' 2014 seçimleri öncesinde FETÖ'nün montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimde yine boş durmayacaklar. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde bölücü terör örgütünü üzerimize salanlar bu sefer başka hususlar üzerinden bizi vurmayı deneyecekler. Yerel seçimlerin kendine has dinamikleri var. Son dönemde Andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, bizleri nelerin ve nasıl sınamaların beklediğinin işareti."

'HUZURUMUZA KAST EDENLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ'

Güvenlik birimlerinin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemelerin örgütün seçim dönemini kana bulamaya yönelik hazırlık içinde olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, huzur ve refaha kast edenlere içeride ve dışarıda hayat hakkı tanımayacaklarını ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ondan sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız. Türkiye'ye buyursun gelsin buraya yok yok inlerinde. Çünkü bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız içeride ve dışarda."

Ağır zayiat veren bölücü terör örgütünün yerel seçimlerde baskı imkanını yeniden elde etmenin hesabını yaptığını belirten Erdoğan, "CHP ve yedeğine aldığı parti de bize zarar vermek için maalesef buna alet oluyor. Geçtiğimiz günlerde CHP PM üyesinin yaptığı 'milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' açıklaması bunların ruh halini, nasıl bir zihniyete sahip olduklarını açık ve net ortaya koymuştur" dedi.

'ANKARALILAR, OYLARINIZA DİKKAT EDİN'

Konuşmasının devamında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren ve Ankaralılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birisi de Ankara’da ne diyor hayvanlarla ilgili, 'Dindarlar hayvanları katlediyor, zulmediyor' diyor. Dindarların yapması mümkün mü? Onu sen yapabilirsin, senin cibilliyetinde olan yapabilir ama dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz sevgililer sevgilisi Peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı olan tutumundan nasibini almış insanlarız. Eğer bugün hayvanlarla ilgili çalışma yapıp parlamentoya yasa tasarısı getiriliyorsa bundan dolayı yapıyoruz. Ama CHP'nin böyle bir zihniyeti, böyle bir kültürü, medeniyeti yok. Onun içinde ta Gaziantep'ten Ankara’ya sesleniyorum; aman ha oylarınıza dikkat, kime nasıl oy vereceğinizi iyi bilin. Aynı şekilde bunlar Suriye meselesinde zalim Esed'le, Gezi olaylarında sokak çeteleriyle, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cü alçaklarla, 15 Temmuz'da darbecilerle kol kola yürüdüler. Bay Kemal Ankara’ya kiminle yürüdü, terör örgütü mensuplarıyla yürüdü. Bu terör örgütünün mensuplarının bugün nerelerde olduğu malum."

'İTTİFAK PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR'

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin istiklali ve istikbalinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Pensilvanya ve Kandil güdümündeki yıkım ittifakının belediyeler üzerinden ülkeye musallat olmasını engellemek bu kadrosun işidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin tökezlemesinin Türkiye'nin sarsılması anlamına geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"5-6 yıldır ardı ardına maruz kaldığımız saldırı ülke ve partimizin kaderini birleştirmiştir. AK Parti'nin tökezlemesi Türkiye'nin sarsılması, sıkıntıya uğraması, bekanın tehlikeye girmesidir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da darbecilere karşı meydanlarda, kışla önlerinde kurulmuştur. Bu çıkar ittifakı değil, beka ittifakıdır. Bu bir menfaat değil ilke ve prensip birlikteliğidir. MHP ile azami müştereklerimiz var. Aynı şekilde CHP'nin yanındakilerle ittifakı ise şer ittifakıdır, azami bir şer ittifakıdır. Bunu özellikle böyle bilmemiz lazım. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. Hamdolsun 24 Haziran'daki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. 31 Mart seçimlerine bu başarıyı taşıyarak beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz. MHP ile azami müşterekler üzerinden temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz. Bunu da vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak gerçekleştireceğimize inanıyorum. Cumhur İttifakı bir çıkar ittifakı değil beka ittifakıdır. Fitne odaklarının Cumhur İttifakı'na zarar vermesine izin vermeyeceğiz."

'ALLAH FIRSAT VERSE DE DİYARBAKIR'A, ŞIRNAK'A, SİİRT'E GİTSENİZ'

Seçim dönemi sıkı çalışılmasını, sosyal medyanın aktif kullanılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyumların görevlendirildiği Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Van'ın artık batı kentlerinden farksız hale geldiğini belirterek, "Allah fırsat verse de Diyarbakır'a, Şırnak'a, Siirt'e gitseniz. Buraları biz HDP'den aldık, kayyuma teslim ettik. Kayyuma teslim ettikten sonra bir anda Diyarbakır değişti. Diyarbakır'ı görün buranın batı şehirlerinden hiçbir farkı yok dersiniz. Sur içi, Dicle bambaşka, binalarda yapılan restorasyonlar bambaşka, tarih yeniden ayağa kalktı. Şırnak öyle, Siirt öyle, Van öyle. Daha önce bunlar ordaydı, bunların belediyeciliği mahvetti çukur, çukur, çukur yaptılar. Ben İstanbul'a belediye başkan adayı olduğumda üç kelimeyle seçime girdik. Çöp, çukur ve çamur diyerek seçimi öyle kazandık. Çöp dağları vardı, her yer çukur ve çamurdu. Aldık bambaşka İstanbul'u inşa ve ihya ettik. Oralar da şimdi öyle. Gaziantep'i de CHP zihniyetinden aldık, o Gaziantep bugün hangi hale geldi her yönüyle" diye konuştu.

İçerisinde bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan blokun tek seçim stratejisinin kutuplaştırma, gerilim, yalan ve iftira olduğunu anlatan Erdoğan, "Bizim yapmamız gereken bıkmadan, usanmadan insanlarımıza doğruları anlatmak, yaptığımız hizmetleri hatırlatmaktır. Davamızda nasıl karamsarlığa ümitsizliğe yer yoksa, rehavete ve gevşemeye de yer yok. Kibir, gurur, büyüklenme, kendisini vatandaştan koparıp sırça köşklere hapsetmek bize asla yakışmaz. Tevazuyu elden bırakmayacağız ve adaylarımız etrafında kenetlenerek 31 Mart akşamında partimiz ve Cumhur İttifakı'na tarihi zafer kazandıracağız" dedi.