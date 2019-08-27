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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Moskova'dan ayrıldı - Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uğurlandı

MOSKOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 18.25'te başkent Moskova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jukovskiy Uluslararası Havaalanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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