HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti için sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. PUTİN İLE BİRARAYA GELECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Suriye, bölgesel ve ikili ilişkiler gündemde olacak. Erdoğan ayrıca MASK-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak. Erdoğan'a gezisinde Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Vali Yaman’dan iddialara yanıtVali Yaman’dan iddialara yanıt
Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptıŞarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

Rus turist için ekipler seferber oldu! Kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

Rus turistin kurtarılır kurtarılmaz ilk isteği pes dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.