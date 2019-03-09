Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elinde taşla, silahla, sopayla değil, bilgisayarla gezen, cesaret dolu bir nesil iziliyoruz."

"En son FETÖ hadisesi bize bir değil, birkaç nesle mal oldu"

"Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir."

"Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza gösteremeyiz."

"Bizim vatan, millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur."

"Sokak çetelerine, vandallara kaptıracak tek bir çocuğumuz yok."

"İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler."

"Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir."

"ABD'nin meselesi S-400 değil, Türkiye'nin kendi iradesiyle Suriye ve bölgede hareket edebilmesidir."

"Hava savunma sitemini nasıl kullanacağımız ortada."

