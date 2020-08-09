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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2020 20:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşıldı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır.

(Kovid-19 salgını) Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik.

Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık.

Şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok istifade ettiğimiz, en çok gurur duyduğumuz sağlık tesislerimizden biri oldu.

Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur.

Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik.

Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır.

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