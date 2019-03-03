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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy'de yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekkeköy'de yol üstünde kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, Samsun mitinginin ardından havaalanına hareketi sırasında güzergahındaki Tekkeköy'de durdu.

Buradaki kalabalığa selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Bugün Samsun mitinginde de ifade ettiğim gibi 250 yataklı inşallah hastanemizin temelini bu akşam atıyoruz." dedi.

Hastaneyi yapacak müteahhidi yanına çağıran Erdoğan, hastaneyi kaç iş gününde bitireceğini sordu.

Müteahhidin 750 iş gününde bitireceğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Bak başkan 600 gün diyor, sen 750 diyorsun. Şimdi bu akşam buradaki bu vatandaşlarıma senin ikramın kaç gün olacak?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhidin "Tekeköy'e 600 iş gününde hastaneyi teslim edeceğini" söylediğini aktararak, "Rabbim inşallah hayırlısıyla açılışını da bize nasip etsin. Açılışında da inşallah sizlerle beraber oluruz. Ya Allah, bismillah dedik. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin, hayırlısıyla inşallah tamamlayalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'dan ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekkeköy

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