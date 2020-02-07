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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit cenazesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“O müjdeye kavuşmasını niyaz ediyorum. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz.”

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