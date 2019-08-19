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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARA, (DHA)

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