Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu meydanda medeniyetimizin kökleri, coğrafyamızın kokusu var. Aydın'ın tarihi bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir.

"BELEDİYECİLİKTE YENİ UFUK AÇIYORUZ"

CHP, terör örgütüyle, terör örgütünün siyasi temsilcisiyle yürüyor. Yanında da İyi Parti ve Saadet Partisi var. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik. Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyor ki meydan kendilerine kalacak.

Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.

Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Biz Kandil'i başlarına yıkmaya çalışırken terör ağlarındaki icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misiniz?

Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle belediyecilikte yeni bir ufuk açıyoruz.