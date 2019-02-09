Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bu meydanda medeniyetimizin kökleri, coğrafyamızın kokusu var. Aydın'ın tarihi bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir.
"BELEDİYECİLİKTE YENİ UFUK AÇIYORUZ"
CHP, terör örgütüyle, terör örgütünün siyasi temsilcisiyle yürüyor. Yanında da İyi Parti ve Saadet Partisi var. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik. Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyor ki meydan kendilerine kalacak.
Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.
Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, Biz Kandil'i başlarına yıkmaya çalışırken terör ağlarındaki icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misiniz?
Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle belediyecilikte yeni bir ufuk açıyoruz.
"FIRSAT BULSALAR ESKİ TÜRKİYE'Yİ HORTLATACAKLAR"
CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir.
Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.
KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA!
İstanbul Kartal'da bina çöktü fakat bu bina ruhsatsız iskanı yok. 3 kat diye başladılar 8 kat yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım burada şehit oldu 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm olsaydı bunlar planlı olsaydı kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?
"SABRIMIZ TAŞTI"
Artık bizim sabrımız taştı bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti'li belediyeler başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yoğun çalışmaya gireceğiz. Enkaz kaldırıldıktan sonra bakanlarımızla bir araya gelecek nasıl bir eylem yapacağız buna göre de adımlarımızı atacağız ama bunlar kararlı adım olacak. 8 evladım var bana 8 daire lazım diyor. Evimin ederi nedir bunu sormuyor.''
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