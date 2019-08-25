Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum, 3 şehidimiz var, bir tanesi Trabzonlu. Şehidimizin cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. İki şehidimiz farklı illerden, yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Çünkü 'şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel'in açılış törenine katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, böyle mutlu bir anı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve bu adımı attıkları için otelin sahibi Atilla Ataman ve eşi Suna Ataman'ı kutladı.

Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere adım atmadığını ancak Atilla ve Suna Ataman'ın tüm yaylalara örnek olacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Şimdi yaylalarda da örnek mi arıyorsunuz? İşte size buyurun örnek. Gelin buraya bakın, ona göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın. Oralar da bu güzelliği korusun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın kullanılmasıyla bu yatırımın çok daha güçleneceğini dile getirdi.