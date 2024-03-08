Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şöyle:

"Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir."

"Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır."





