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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalar yapıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 18:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi. Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şöyle:
"Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir."

"Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır."

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