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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

16.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız. Tüm dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar veriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş Milli Meclis'te sizinleyim. Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN Kİ..."

Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Şimdi gelsinler Fuzuli'yi görsünler. Buraların sağı solu nasıl yakılmış yıkılmış. Gelsin Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada. Buraları ne hale getirmişler. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatanı olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycan hiç bir yeri yıkmadı, ateşe vermedi. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz, kendi evini ateşe veremez. Ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz.

Karabağ zaferinin dünyaya getireceği faydalar zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak

ŞUŞA MESAJI

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’yı, gelecek yıl Türk dünyasının da kültür başkenti olarak görmekten mutluluk duyarız.

Ayrıntılar gelecek...

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