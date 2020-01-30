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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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