Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye Musevileri Hahamba\u015f\u0131 \u0130sak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER Foto\u011fraf i\u00e7in \u015fekilden \u015fekle girdiler!Yunanistan Ba\u015fkonsoloslu\u011fu'na ak\u0131n ettiler!
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