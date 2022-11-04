Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu! DEAŞ'lı Abu Zeyd için istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan ‘Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını duyurmuştu.

Yakalanan şüpheli ,emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti ve savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai, Azzam Alı Husseın Al-Neama ve Makaram Taha Ali ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, DEAŞ’ın merkezi alanı olan ve örgüt lider ve kadrolarının yıpratıldığı Suriye’de dinamik gelişmelerin meydana geldiği, 2022 yılının Ocak ayında Haseke’de büyük bir Firar operasyonu düzenlenmesi sonucu çok sayıda mahkumun kaçması ve pek çok can kaybına sebep olunduğu, 3 Şubat’ta DAEŞ liderinin Türkiye sınırına yakın Atmah’ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, örgütün 10 Mart’ta liderin ölümünü kabul edip yerini ’Abu Hasan Al Haşimi Al Kureyşi’ isimli şahsın alacağını açıkladığı, Al Hasan’ın gerçek kimliği henüz belirlenememiş olmakla birlikte üye devletler arasında bu kişinin Yüksek ihtimalle Irak’lı Başar Hattap Gazal Al Sumaidai isimli şahıs olduğu üzerinde durulduğu kaydedildi.

Yeni liderin kimliği konusunda üye devletler arasında fikir birliğinin olmadığının anlatıldığı iddianamede, Irak’lı lider adaylarından birinin eski örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi nin kardeşi Juma’a Awwad İbrahim El-bedri olduğu, bir diğerinin ise Beşar Hattab Gazal Al Sumaidai (Dr. Zeyd) olduğu, her iki kişiyi de Ebu el Hasan olarak tanımlanmaya olanaklı argümanların bulunduğu, bazı üye devletlerin Al Sumaidai’nin daha etkili bir ideolojisi olarak gördüğü aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, yapılan araştırmalar sonucu ‘Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin, DEAŞ terör örgütünün en son sözde lideri olan Abdullah Kardaş’ın ölümüne müteakip muhtemel yeni lideri olduğu ve örgüt içerisinde ’Eğitim Bakanı’, ’Adalet Bakanı’ ve ’Kadıların Kadısı’ unvanları ile görev üstlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin Irak’ta Şeri Hukuk üzerine eğitim aldığının ve 2012 yılında DEAŞ üst düzey yönetiminin çağrısı üzerine biat ederek örgüte katılarak ‘USTAZ ZEYD’ kod ismi ile anılmaya başlandığının aktarıldığı iddianamede, şüpheli Makaram Taha Ali’nin DEAŞ terör örgütünün sözde Adalet Bakanı olduğu da vurgulandı. İddianamede ayrıca, diğer şüpheli Sumaidai ile birlikte yurda giriş yaptıkları, Irak üzerinden önce Suriye’ye geçiş sağlayıp temin ettikleri sahte kimlikler ile hareket ettikleri, ortak çocuklarının bulunduğu ve irtibatlarının devam ettiği belirtildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama’nın ise örgüt üst düzey yöneticisi Beşar Hattab Gazal Al Sumaidai’nin akrabası olup örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai’nin ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede şüpheli Azzam Ali Hussein Al-Neama’nın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Şüpheli Makaram Taha Ali’nin ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İHA