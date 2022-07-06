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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir

06.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali’ye her alanda destek verdik, destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN: SOMALİ'YE HER ALANDA DESTEK VERDİK

"Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.Türkiye Somali ilişkilerini ayrıntıları ile ele aldık. İlişkilerimizin zeminini tahkim etmek konusunda mutabık kaldık Somali 2011 yılında çökme noktasına gelmiştir. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Somali’ye her alanda destek verdik, destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir."

DADAD


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Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

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