Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı bin Tarık ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





