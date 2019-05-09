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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı top

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu özel toplar dikerek, gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı top

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu özel toplar dikerek, gönderdi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu desteğiyle 'El Dikimi Top Ustası Yetiştiriciliği ve El Dikimi Top Üretimi Projesi' başlatıldı. Kursta unutulmaya yüz tutmuş 130 yıllık gelenek olan el dikim top ustası yetiştiriciliği, 3 eğitmen ve 40 kadın kursiyerle sürdürülüyor. Ünlü firmalara rakip olacak kaliteli toplar üretilen proje kapsamında kursiyerler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin isimlerine özel baskılı top üretildi. Hazırlanan 18 özel top Ankara'ya gönderildi.
Bursa'da oturan dayısından 70'li yıllarda öğrendiği top ustalığı mesleğini kursiyerlere aktaran Hüseyin Şentürk, "Dayım Adem Kurtuluş Üsküp'ten bu mesleği Türkiye'ye taşıyan ustaların başında geliyor. 8 yaşından itibaren bu mesleğin inceliklerini öğrendim. Burdur'da istihdama çok önem veren MAKÜ Rektörümüz Adem bey bu projenin Burdur'da başlamasını önerdi ve kabul ettirdi. 40 kursiyerimizle bir ay içerisinde 300 top diktik" dedi.
Bakanlar Kurulu'nun pazartesi günü yapacağı toplantıda önlerinde 1'er el dikimi top olması teklifi geldiğini söyleyen Şentürk, 2- 3 gün yaptıkları yoğun mesai sonucu büyük keyifle topları yetiştirdiklerini anlattı.
Projede yer alan Felek Dengiz Tanhan, ev ekonomisine sağladığı katkıdan memnun olduğunu belirtirken, "Evde sıkıldığımız için buraya gelip hem stres atmış hem de para kazanmış oluyoruz. Çok kaliteli futbol ve voleybol topları üretiyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı topCumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı topCumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı topCumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara el yapımı top

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