Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşakanı Erdoğan, senatörlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, senatörlerden gelen soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Erdoğan, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." diye konuştu.

Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur." dedi.

ABD Başkanı Trump ise Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

TRUMP'TAN F-35 AÇIKLAMASI

Trump, bir senatörün sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.