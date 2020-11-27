Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur.

Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI

Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.

Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var.

VARLIK FONU

Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Başkan benim, aldığımız kararları uyguluyoruz.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yerli ve küresel yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Projenin mimari teknik boyutları hazır artık ihale safhasına geldi. Bu adımı en kısa sürede atarak İstanbul farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda farklı bir güce ulaşacaktır.



