Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Sahili’nde vatandaşlarla çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili’nde vatandaşlarla çay içti. Erdoğan, "Yunus’un diliyle ’Yaratılanı severiz yaratandan ötürü’, ölçü bu. Biz böyle sevdik. Halkımızın tümünü böyle kucakladık. Böyle kucaklamaya da devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar yapmak için Zeytinburnu Sahili’ne gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. İftar saatinde ise Erdoğan piknik sofrasına oturarak vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrası dua eden Erdoğan, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Yunus’un diliyle ’Yaratılanı severiz yaratandan ötürü’, ölçü bu. Biz böyle sevdik. Halkımızın tümünü böyle kucakladık. Böyle kucaklamaya da devam edeceğiz. Bunu başardığımız anda bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Sonra da Rabiamız diyorum. Burada tek millet var, tek bayrak var, tek vatan var, tek devlet var. Bunun dışında bir şey olabilir mi?" dedi.

İftarın ardından vatandaşlarla birlikte çay içen Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek onların sorularını ve isteklerini dinledi. Erdoğan kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlarla ise selfei yaptı. Vatandaşlar Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

