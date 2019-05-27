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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59'uncu yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."

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