Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AYM’ye yeni üye ataması

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yıldız Seferinoğlu seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine ilişkin atama kararı resmi gazete yayımlandı. Karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6,7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yıldız Seferioğlu seçildi.
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Özkan Edip Akgülay tutuklandı!
En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!