Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kültür ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve seçkin eserlerle Türkiye'yi bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, tiyatronun, tarihin en eski sanat dallarından biri olduğunu, kendine özgü araçları ve anlatım yollarıyla, yüzyıllardır toplumların kültürel gelişimlerinde önemli rol oynadığını bildirdi. Tiyatronun her zaman geniş bir seyirci kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren, evrensel değerleri temel alan bir sanat anlayışı, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracıdır. Günümüzde sanat ve sanatçıya verilen değer, toplumların sanata bakışı ve ortaya koyduğu eserler, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli unsurlardandır. Bunun bilinciyle, kültür ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve seçkin eserlerle Türkiye'yi bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

