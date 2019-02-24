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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetini kabul ettiği vatandaşın evinde kahve içti

HATAY (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu.

İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti.

Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti.

Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

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