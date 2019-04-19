HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Türkiye Bulgaristan arasında ilk adım atıldıTürkiye Bulgaristan arasında ilk adım atıldı
Empati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılarEmpati kurmak için ellerinde su bidonlarıyla futbol maçına çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kandil mesajı Twitter

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.