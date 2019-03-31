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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişini ölmesi nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP lideri Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirdi ve olayın takipçisi olduklarını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti" denildi.

ANKARA, (DHA)

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