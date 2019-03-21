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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, nevruz mesajı yayımladı.

Bolluğun ve bereketin bayramı nevruzun güzellikler ve iyilikler getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Erdoğan'ın nevruz mesajı Kürtçe olarak da paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı

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