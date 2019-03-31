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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oy sandıklarına sahip çıkma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 00:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanakların Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilinceye kadar vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanakların Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilinceye kadar vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK’ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

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