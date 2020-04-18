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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile Şırnak'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

(AA)

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