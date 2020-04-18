Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Edinilen bilgiye g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerce \u00f6nceden d\u00f6\u015fenen el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131lar\u0131n infilak etmesi sonucu \u015fehit olan Uzman \u00c7avu\u015f Durhan ile i\u015f\u00e7i Sa\u011f\u0131r'\u0131n ailelerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 g\u00f6nderdi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Cerrahpa\u015fa T\u0131p Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Sait G\u00f6nen'den koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131Koronavir\u00fcs te\u015fhisi ve tedavisi b\u00f6yle yap\u0131l\u0131yorErkekler seksi her y\u0131l daha da fazla unutacak