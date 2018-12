Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

"Yurt içinde 55 ayrı ilimize, kimilerine bir kaç defa gittiğimiz için toplamda 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 27 ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul'da çok yoğun çalışmalarım oldu. Türkiye'nin 2018'de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik. Milletimizin refah ve huzurunu arttırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

- "Terörle mücadelede başarılar kazandığımız bir yılı geride bıraktık"

Türkiye'nin bugün 4 milyonun üzerinde mazlumu topraklarında misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu büyük kitle içinde her inançtan, her kökenden, her meşrepten, her mezhepten insan vardır. Çünkü biz, Yunus Emre'nin 'Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü' veciz ifadesinde olduğu gibi kapımıza gelenlerin kimliğine değil, sadece insan olmalarına bakıyoruz." dedi.

Milletin, sergilediği bu alicenaplıkla tüm dünyanın takdirini kazanmakla kalmadığını, gelecek nesillere de iftihar vesilesi bir miras bıraktığını aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış huzur sağlık güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."