Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Charlie Hebdo isimli Fransız dergisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK 12, 13 ve 299. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

