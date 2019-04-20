Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Meclis Üyeleri ve İlçe Belediye Başkanlarıyla yaptığı toplantı sona erdi

İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı düzenlenen toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla görüştü. Basına kapalı olarak, düzenlenen toplantı sona erdi.

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