Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Boluarte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Boluarte'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

