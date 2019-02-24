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Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek projelerini anlatabilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor.Toplumsal kaynaşmaya fayda sağlamak amacıyla bir proje hazırlayan 29 yaşındaki İzmirli İshak Güler, tüm denemelerine rağmen projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir türlü ulaştıramayınca projeyi Erdoğan’a bizzat vermek için harekete geçti.

İzmirli İshak Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek projelerini anlatabilmek için İzmir’den Ankara’ya yürüyor.
Toplumsal kaynaşmaya fayda sağlamak amacıyla bir proje hazırlayan 29 yaşındaki İzmirli İshak Güler, tüm denemelerine rağmen projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir türlü ulaştıramayınca projeyi Erdoğan’a bizzat vermek için harekete geçti. İzmir’den Ankara’ya yürüyerek gitmeye karar veren Güler’in tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projesini sunabilmek. Ürettiği proje sayesinde toplumsal kaynaşmaya katkı sağlanacağını savunan Güler, “Bu toplumsal projeyi Cumhurbaşkanımıza sunup hayata geçirmek istiyorum. Bu projeyle ülkemizin doğusunda pilot bölgeler belirleyip, tatil dönemlerinde diğer şehirlerden öğrencileri bu şehirlere götüreceğiz. Böylece ülkemizin batı ve doğusundaki insanların kaynaşmalarını sağlayacağız. Bu durum şehirlere ekonomik olarak da katkı sağlayacak” dedi.

“Gençler için yürüyorum”
Projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırmak için çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığı için İzmir’den Ankara’ya yürüme kararı verdiğini belirten Güler, “Daha önce bu projeyi birçok insana anlattım. Ancak bana geri dönüş sağlanmayınca ben de bizzat Cumhurbaşkanımızla görüşmek için Ankara’ya yürüyorum” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 600 kilometre yolu kendisi için değil, gençler için yürüyeceğini söyleyen Güler, “Bir genç olarak gençler için yürüyorum. Bu tarz projelerle gençlerimiz hem daha çok bilgilenecek hem de ülkemize ekonomik olarak bir katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın gençlere bakış açısını ve gönlündeki sıcaklığı çok iyi bildiğim için inanıyorum ki sesimi duyduğu zaman da çağıracaktır ve dinleyecektir” diye konuştu.

2 hafta yürüyecek
10-15 gün içerinde Ankara’ya ulaşacağını tahmin ettiğini dile getiren Güler, “Hiçbirimiz bu dünyada kalıcı değiliz. Burada yapacağımız iyiliklerle anılacağız. Ben bu şekilde insanlara yardım etmek istiyorum. Eğer hava koşulları da iyi giderse 10-15 gün içerisinde Ankara’ya ulaşmış olurum. Çevremdeki insanların dualarıyla ve bana her zaman uğur getiren kolyemle bu yola çıktım” dedi.
Uzun yolculukta en çok suya ihtiyacı olacağını belirten Güler, “Yanıma giysi, ayakkabı, yemek ve su aldım. Bu uzun yolculukta çok fazla sıvı kaybedeceğim için bol bol su aldım. Konaklama yerlerimiz de olacak. Umuyorum bu yolculuğun ardından Cumhurbaşkanımız beni kabul eder” ifadelerini kullandı.

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