Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Elazığ'ın merkez ilçe Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölge riskli alan ilan edildi.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.

Erzincan'ın merkez ilçe İnönü ve Kızılay Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, bölgedeki sağlıksız ve riski yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi kapsamındaki Ham Su Dengeleme Deposu ve Bağlantı Hatları'nın yapımı amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

8 MADDE VE TÜREVİ UYUŞTUCU MADDE KAPSAMINA ALINDI

Cumhurbaşkanı kararı ile 8 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.