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Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bahgdad Amreyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, yarın düzenlenecek "Türk İş ve Yatırım Forumu"na katılmak üzere Taşkent'te bulunan Amreyev ile görüştü.

Mirziyoyev, görüşmede Özbekistan ile Türk Konseyi arasındaki iş birliğinin dinamik olarak gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan'ın 14 Eylül'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nı onayladığı, 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek örgütün Yedinci Zirvesi'nde "tam üye" olarak yer alacağı ifade edildi.

Özbekistan ve Türk Konseyi üyesi ülkeleri ortak kültür, dil ve değerlerin yanı sıra geleneksel dostluk ve karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin de bağladığı vurgulanan görüşmede, Türk Konseyinin ticaret, yatırım, inovasyon, ulaştırma, turizm, kültürel ve insani değişimler gibi önemli alanlarda yapıcı ortaklıkların geliştirilmesini destekleyen etkili bölgesel yapısıyla potansiyelinin yüksek olduğu kaydedildi.

- Amreyev, Türk Konseyi Zirvesi'yle ilgili Mirziyoyev'i bilgilendirdi

Amreyev de sıcak karşılama için teşekkürlerini ilettiği Mirziyoyev'i, Özbekistan'ın Türk Konseyine tam üye olarak katılmasından dolayı kutladı.

Görüşmede Özbekistan'ın konseye katılmasının örgütte etkin ve çok taraflı iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Özbekistan'daki devlet ve kamu yapılanması, ekonominin serbestleşmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konularındaki geniş çaplı reformları öven Amreyev, Özbekistan'ın yabancı ortaklarıyla uzun vadeli ve karşılıklı yarar sağlayacak ilişkilerin geliştirilmesinde, öncelikle komşu ülkelerle dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirmesinde büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Amreyev, ekimde yapılacak Türk Konseyi Zirvesi için hazırlıklar konusunda Mirziyoyev'i bilgilendirdi, Konsey ile Özbekistan arasındaki etkili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

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