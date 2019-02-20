IHAAW200932-SIY/20-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldı.

20.02.2019 20:09:32 TSI

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